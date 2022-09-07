Уйти от диалога с рисунком: в Центре современного искусства открылась новая выставка «Хореография мысли»

Её уникальность в том, что все представленные работы были созданы при закрытых глазах.

Бывало ли у вас такое, что, закрывая глаза, вы как будто погружаетесь в другой мир? Мир, в котором нет рамок и формы, есть только путь? Дарья Орлова, художник из Мурманска, последние три года увлекается рисованием и вышивкой с закрытыми глазами. Своими необычными работами Дарья готова поделиться со зрителем.

Дарья Орлова, художник: «Я рисовала очень много фигуративной графики. Фигуративная графика – это изображения людей, природы, то есть, когда вы видите фигуры. Но потом я решила уйти от этого диалога с искусством, когда ты рисуешь и видишь, что ты рисуешь. Ты видишь линию, глаз, ухо, видишь готовое изображение. Соответственно, у тебя есть диалог с работой. Тебе может что-то нравится, может - не нравится. Это такое общение. Я решила отказаться от этого общения и рисовать с закрытыми глазами».

По словам Анны, такая техника – нестандартная форма передачи информации.

Поначалу девушка рисовала в блокнотах, затем записывала творческий процесс на диктофон. Для неё это было своеобразной формой ведения дневника. Девушка могла вернуться к своим рисункам на бумаге и послушать записи, чтобы понять, как она себя чувствовала в тот период времени.

- А вы можете прочитать, что нарисовано на этих страницах?

Дарья Орлова, художник: «Сейчас уже нет. Обычно это происходит сразу: я рисую, потом я смотрю и вижу. А потом, когда ты уже пересматриваешь картинку, она каждый раз что-то новое преподносит. Каждый раз можно какие-то новые элементы найти. Поэтому сейчас уже сложно сказать».

Дарья отмечает, что обычно перед такой художественной практикой она освобождает голову от всех мыслей и с чистым потоком сознания приступает к работе. Но иногда вдохновением служит окружающая среда. Это может быть звук письменных принадлежностей, роспись жука короеда, оставленная на куске дерева, или новые просторы. Главное, суметь заметить эту красоту, отмечает Дарья.

Дарья Орлова, художник: «Например, эту работу я выполнила в Архангельске. Я была там в резиденции, которая называлась «Ни к селу, ни к городу». Вдохновившись поездкой на Белое море, я вышила такие беломорские узоры. Я так и назвала эту работу. Архангельск знаменит тем, что у них различная есть вышивка: традиционная и узоры, а я просто решила посмотреть на это со своей точки зрения и представила такие узоры, так как я их вижу».

Девушка признается, что её выставка для всех, но не каждый сможет ей проникнуться. Несмотря на то, что поначалу экспозиция может показаться высоко концептуальной и непонятной, такое современное искусство всё-таки находит отклик у зрителя.

Светлана Леоневская, посетительница выставки: «Когда я увидела это всё, был небольшой культурный шок. Но, когда сотрудник этого зала подвёл меня к музыкальному инструменту и дал наушники, я поняла, что это совсем не такая простая выставка, которая может показаться на первый взгляд».

Выставка работает в Центре современного искусства «21А» до 21 сентября включительно. Вход свободный.