Уйти от мазутозависимости в отдельно взятом районе Мурманской области

Речь идёт о небольших населенных пунктах в окрестностях Ковдора. В Лейпи уже построили модульную угольную котельную, в Ёнском обещают запустить с нового отопительного сезона. Что это – дань моде или требование времени?

Население поселка Ёнский десять лет назад составляло 1,5 тысячи человек – сейчас, наверное, и тысячи не наберётся. «Работы для молодёжи нет, вот и пьют пиво по подъездам», - жалуется ветеран труда Надежда Петровна.

Надежда Андреева, жительница п.Ёнский: «Я работала шесть лет в воинской части, а потом тринадцать лет в котельной работала».

Местная котельная знаменита тем, что в 2007 году её хотели перевести на водоугольное топливо. Чудо-котлы, построенные китайцами, так и не заработали. Памятником амбициозному проекту стали руины разрушенного цеха. А жилфонд по старинке топят мазутом.

Михаил Проснев, директор филиал АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Обслуживала котельная посёлок и весь комбинат, поэтому мощность большая избыточная, практически в два раза, даже при том, что сейчас выведен один котёл из эксплуатации».

Комбинат «Ковдорслюда» обанкротился, перестала функционировать и железнодорожная ветка до Ёнского, так что топливо возят из Кандалакши автотранспортом. К тому же большая мазутная котельная стоит на удалении трёх километров от сельского поселения, а это существенно увеличивает теплопотери. Модернизировать её смысла нет, поэтому решено было построить современную модульную угольную и поближе к домам.

Дмитрий Монахов, представитель подрядной организации: «Очень рассчитываем запуститься к июню и обеспечить уже горячую воду этой котельной. За это время всё притерёться, приработается, в новый отопсезон сможем войти с подготовленным в боевых условиях штатом».

Подрядчики уверяют, что угольная котельная не будет коптить - специальные фильтры задержат сажу внутри. Насколько это соответствует действительности, можно убедиться, побывав на аналогичной котельной в соседнем поселке Лейпи. Здесь ушли от мазута ещё два года назад.

Сергей Смирнов, оператор угольной котельной: «Стоит компьютер у нас, обеспечивает автоматизированное управление. Он сам прибавляет, убавляет, ориентируясь на температуру воздуха на улице. Мы контролируем этот процесс».

Работают на такой котельной всего два человека, оба жители Лейпи. Соседи им претензий не высказывают, а значит, в квартирах тепло.