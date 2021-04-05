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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.21 19:30

Уйти под землю, снести «Волну» и три ели дружбы – идеи для будущей площади Пять Углов

В Мурманской областной научной библиотеке прошёл открытый семинар, на котором обсудили, какими должны быть центральная площадь города Пять Углов и прилегающие улицы Самойловой и Воровского. На мероприятии присутствовали жители ближайших домов, руководители предприятий, представители регионального бизнеса, политики и активная молодёжь.

Уйти под землю и снести «Волну». Таковыми оказались самые радикальные предложения по реконструкции центра Мурманска, прозвучавшие на общегородском семинаре «Какой будет площадь Пять Углов – обсуждаем с жителями!». Если вторая идея оказалась всего лишь шуткой, то первая прозвучала вполне серьёзно, ведь подземными парковками уже давно никого не удивишь. Равнозначным решением может стать и строительство многоуровневой парковки. Так или иначе это решило бы проблему обилия машин на улице и освободило бы территорию, которую можно с пользой использовать для новых проектов.

Юрий Назаров, депутат Мурманской областной Думы: «Я бы хотел убрать парковку, которая существует у гостиницы «Меридиан». В принципе достаточно есть места в центре города, на котором можно построить многоуровневую парковку».

От такого решения однозначная польза пешеходам. Места, которое сегодня занимают автомобили, можно переделать под прогулочные зоны, которых, как оказалось, мурманчанам сильно не хватает в центре города. 

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы определились, что мы тут и живём, и гуляем, и ходим по магазинам. И в общем-то, пытаемся сформировать мнение, где можно сделать пешеходную зону, потому что она нужна. Хотелось бы и ярмарки, на которые водить детей, где проводить время с семьёй».

Вопрос о том, где мурманчане смогут прогуляться, в итоге так и остался открытым, зато все оказались едины в одном – Пяти Углам необходимы хорошая ливнёвка, ровный асфальт, достаточное количество урн и нормальные стационарные туалеты, которых пока нет вообще. Помимо таких понятных и очевидных предложений, на семинаре прозвучали и довольно оригинальные идеи.

Валентин Петров (Valchento), дизайнер: «Я за то, чтобы не ставить каждый год ёлку на Пяти Углах, тратить деньги на её монтаж и разборку, а посадить огромные ели. Три ели больших, которые бы олицетворяли наш арктический союз России, Финляндии, Норвегии - наших северных соседей».

Что правда, пока ели вырастут и смогут радовать мурманчан, пройдёт немало времени. Но так или иначе, все идеи, высказанные на встрече, будут учтены при формировании новой концепции развития площади, которая ляжет в основу Всероссийского конкурса по разработке проекта благоустройства Пяти Углов и прилегающих к ней улиц Воровского и Самойловой.

Виктория Ананян, специалист центра АНО «Центр городского развития Мурманской области»: «Это всё делается с целью сформировать народное техническое задание, которое потом, до начала проектирования, будет передано архитекторам, чтобы они с учётом и не отклоняясь от этих пожеланий, создали проект благоустройства».

Именно поэтому было так важно, чтобы в семинаре приняли участие представители самых разных  общественных групп - от предпринимателей и местных политиков до студентов и просто неравнодушных граждан. Первый этап конкурса по благоустройству стартует уже в апреле.

 

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