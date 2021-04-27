Уют на производство! На людях нельзя экономить!

В АО «МЭС» приводят в порядок бытовки и душевые.

«Мурманэнергосбыт» возрождает программу «Уют на производство». На людях экономить ни в коем случае нельзя, считают руководители компании. И стараются создать на котельных комфортные бытовые условия, кандалакшское подразделение не исключение. Его и проверила гендиректор компании во время рабочей проездки на юг области.

В Кандалакшском филиале «Мурманэнергосбыта» за последнее время сумели привести в порядок практически все душевые и бытовки, отремонтированы так же центральные тепловые щиты в котельных.

Алексей Плащинский, главный инженер филиала АО МЭС «Кандалакшская теплосеть»: «Это людей мотивирует. Когда чисто, уютно и красиво, то самим приятно посмотреть».

Сергей Кобзев, слесарь по ремонту оборудования АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Очень хорошие бытовые условия. Буквально в прошлом году отремонтировали комнату приёма пищи. У меня лично нет в этом смысле претензий к руководству».

Косметический ремонт выполняется силами самого предприятия – в штате местных теплосетей трудятся и маляры-штукатуры, и плотники, и сантехники.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Мы посетили комнату приёма пищи, бытовые помещения увидели, душевые. Очень приятное у меня ощущение, потому что в хороших условиях рабочие трудятся здесь в филиале».

Новая сантехника, мебель и двери - для работниц на 21-й котельной в Кандалакше оборудована отдельная гардеробная.

Галина Васильева, начальник смены АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Стало намного лучше, уютнее из-за того, что окна заменили на пластик. Стало тише, теплее, батареи заменили».

Алексей Плащинский, главный инженер филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»: «Цветочки женщины сами разводят».

Программа «Уют на производство» запущена и успешно реализуется силами «Мурманэнергосбыта» и в других подразделениях компании.