Уютную площадь в Ковдоре облюбовал волк

Жители Ковдора встретили на улицах своего города гуляющего волка. Телезрители поделились с нашей редакцией кадрами хищника, который свободно бродил по улицам города.

В связи с увеличением популяции волков в регионе северяне стали чаще наблюдать хищников. Например, недавно ковдорчане застали серого за поиском пропитания на Уютной площади.

Администрация города предостерегает северян, что в случае обнаружения диких зверей в населённом пункте, следует сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу или по номеру 112.