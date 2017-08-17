Уж зима катит в глаза

Приближается осень, а это значит, что отопительный сезон не за горами. Подготовка к холодам идёт полным ходом: кто-то трудится не покладая рук, внося последние штрихи, а у кого-то уже всё готово.

В Мурманске к наступлению холодов и старту отопительного сезона готовят порядка 2,5 тысячи многоквартирных домов. И хотя время до холодов ещё есть, работы уже на завершающей стадии.

- В последний год можно отметить положительную тенденцию в том, что управляющие организации стали более добросовестно относиться к своим обязанностям, - говорит Павел Руденко, заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска. – Жилой фонд областного центра готовится к зимнему периоду с каждым годом чуть быстрее. Если в прошлом году у нас процент готовности многоквартирных домов на эту же дату был несколько меньше, то сейчас значительно больше.

Подходит к концу предосенняя подготовка и в девятиэтажке на проспекте Кольском, 204. Здесь установлены новые счётчики, выполнена промывка и опрессовка труб, сделана изоляция инженерных сетей. Главной отличительной особенностью этого дома является то, что с 2009 года в нём оборудован собственный тепловой пункт с приборами учёта потребляемой энергии. После согласования проекта с водоканалом в этом доме была смонтирована отдельная система водоснабжения, которая, как и отопление, никак не связан с соседними домами. Подобные изменения позволили жильцам экономить средства и избавили от хлопот с аварийными отключениями.

- Экономия отмечается, норматив он всегда выше, чем фактическое потребление, - говорит Галина Домнич, председатель ТСЖ «Кольский 34». - Мы с жильцами принимали решения, например, на сэкономленные деньги заменили оконные рамы, провели ремонт подъезда. Когда менялся лифт, то сумму, которая составляла 10% его стоимости, должны были заплатить жильцы, а мы использовали средства из нашей экономии.

За летний период специалисты комитета по жилищной политике администрации города Мурманска проверили почти 900 адресов. По сравнению с прошлым годом отмечается, что подготовка к зимнему периоду ведётся эффективнее: 24 управляющие компании строго соблюдают графики назначенных работ.