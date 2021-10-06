Уж зима катит в глаза... К региональным дорогам пристальное внимание

На дворе уже второй месяц осени, а значит самое время подготовиться к зимнему гололёду на трассах.

На ежегодном совещании представители Министерства транспорта Мурманской области и руководство «Мурманскавтодора» обсудили вопросы подготовки дорог Заполярья к грядущим холодам.

Зима уже совсем близко - каждый год дороги Заполярья проходят испытание холодом и снегом, поэтому подрядные организации должны быть готовы к их обслуживанию в любую погоду. На профильном совещании министр транспорта Артём Гришин и начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев обсудили нюансы подготовки к предстоящему сезону.

Владислав Алиев, начальник «Мурманскавтодора»: «Мы проводим технический аудит компаний, которые занимаются содержанием, плюс ко всему, значит, мы обсуждаем проблемные вопросы, которые, возможно, связаны с поставками материалов антигололёдных и так далее. В общем, мы полностью проводим аудит подрядных организаций к зимнему сезону».

Представители Министерства транспорта области и «Мурманскавтодора» посетили производственную базу, чтобы убедится в наличии антигололёдных средств и специальной техники. С наступлением холодов ремонты дорог отойдут на второй план, все объекты строительства уже практически завершены. В связи с приходом зимы, министр транспорта призвал жителей и гостей региона подготовить свои транспортные средства к сложным погодным условиям.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Я призываю всех автолюбителей: во- первых, соблюдать правила дорожного движения в части соблюдения скоростного режима, во-вторых, задуматься и своевременно заменить шины на зимний вариант. Это максимально обезопасит автолюбителей, а дорожники в свой части сделают максимум усилий, чтобы наши дороги были в хорошем состоянии».

Управление автомобильными дорогами Мурманской области ведёт круглосуточный мониторинг состояния транспортной сети нашего региона, поэтому, если вы во время поездки вдруг обнаружите разбитый участок трассы, то можете в любое время сообщить об этом в ведомство. К своему обращению необходимо приложить фото повреждённого участка, с указанием километра проблемной трассы.