Ужас города подводников - лужа-призрак!

Она периодически возникает зимой на дороге в Гаджиево и приводит в ужас не только водителей, но и администрацию, и дорожные службы, и даже инспекторов ГИБДД. Глава ЗАТО Александровск проинспектировал место, сделал выводы и дал соответствующие распоряжения по устранению потопа на дороге.

Эта лужа, образовавшаяся посреди автомбильной дороги в Гаджиево, банально мешает проезду, да и безопасной преодоление водной преграды назвать сложно. Чтобы найти причину и устранить аварию, собралась комиссия во главе с руководителем ЗАТО. Представители отдела капитального строительства, службы дорожного и коммунального хозяйств и водоканал пытались перевалить вину друг на друга, ведь платить штрафы никому не хочется. Но участники рейда пришли к выводу, что «озеро» по всей видимости натекло из дома №50 по улице Лобова, находящегося выше уровня дороги.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Установлено, что труба дома поставлена на проток в целях недопущения промерзания всей системы. Она, естественно, вытекает в канализацию, которая, в свою очередь, принадлежит водоканалу города. Далее, как мы видим, вода вытекает на дорогу. Выход вижу один: подходить к проблеме нужно всем службам комплексно, включая тепловые сети МЭС».

Это здание нежилое, однако, в нём располагаются действующие обслуживающие организации Министерства обороны: пожарная служба, пропускной стол, Центральное жилищно-коммунальное управление.

Глава большого ЗАТО видит два пути решения вопроса подтопления: привести сети водоснабжения и водоотведения в порядок, либо прекратить эксплуатацию здания полностью.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Эта дорога стратегического значения, она выходит к подводным силам, поэтому она должна полноценно функционировать, для этого, и проведено такое выездное совещание».

Пока решается, как устранить первопричину бедствия, подрядным организациям сотрудники ГИБДД выпишут предписания. Сейчас рабочие занимаются устранением лужи и уборкой дороги от наледи. В течение 2-3 дней проезд будет приведён в порядок.