Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске недалеко от остановки переулок Якорный. Видео зверского избиения школьницы мгновенно облетело интернет и стало причиной бурного обсуждения в социальных сетях.

Эти кадры невозможно смотреть равнодушно. Школьницу били ногами, таскали за волосы и вырывали их клочьями, тушили сигареты об одежду и кожу, плевали в лицо, приказывали «вылизывать кроссовки», а под конец вымогали деньги. Как слышно на видео, одна из девочек мстит жертве за то, что та проявляла интерес к её, как она выражается, бывшему молодому человеку. Во время безжалостной экзекуции малолетним преступникам звонят мамы, переживают, чтобы чада вернулись домой до девяти и подростки помчались по домам. А жертва после произошедшего попала в больницу с переломом ребра и множественными гематомами. Сейчас делом занялся следственный комитет. Его сотрудникам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, установить личности участников, степень тяжести вреда здоровью, причины и мотивы, побудившие подростков на такую немыслимую жестокость.