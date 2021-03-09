Ужасная новость потрясла жителей флотской столицы. В Североморске появился серийный живодёр

Неизвестный изуродовал двух щенков, освежевав их. К счастью, силами неравнодушных граждан и ветеринаров, собак удалось спасти, но кто этот мучитель собак? Убедительная просьба, слабонервных и детей увести от экранов на время трансляции этого сюжета.

В начале марта местные паблики взорвала новость о том, что у одной из воинских частей в Североморске найдены изуродованные дворняжки. Где именно это было сделано, неизвестно. Однако, сперва шестимесячного щенка по кличке Кнопа нашли на территории Штурманских мастерских. У неё была наполовину содрана кожа. Спустя два дня там же появилась её сестра Матильда с такими же увечьями и ножевыми ранениями.

Ирина Горкавцева, директор приюта «Надежда», ЗАТО Североморск: «Мы оперативно увезли собак в североморскую ветклинику. После всех манипуляций, операций, а операция длилась три часа, мы отвезли собак в «Котонай» - в стационар».

Несмотря на оказанную помощь, у Кнопы состояние было тяжлое. И её отправили на лечение в клинику в Санкт-Петербург. Североморские зооволонтеры внимательно следят за лечением собак и благодарят всех неравнодушных людей, которые помогли в их спасении.

Ирина Горкавцева, директор приюта «Надежда», ЗАТО Североморск: «Колоссальную помощь оказали жители. И не только Мурманской области. Собирали деньги на лечение и до сих пор деньги поступают. Большое спасибо людям».

Североморцы опасались, что в выходные в городе может появиться ещё одно покалеченное животное, но этого не произошло. С версией пользователей соцсетей о том, что живодёр, издававшийся над собаками, один из военных, зоозащитники не согласны. По мнению волонтёров, мучителем может быть любой житель ЗАТО. Найти виновного страшной расправы над щенками могут только правоохранительные органы.

Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «По факту публикации с социальных сетях информации о травмировании собак в городе Североморске сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Редакция «Арктик-ТВ» надеется, что мучитель животных в скором времени будет пойман и понесёт заслуженное наказание. И, конечно, надеемся, что покалеченные щенки оправятся от травм и обретут дом с добрыми и заботливыми хозяевами.