Ужасы на улице Свердлова: мурманчанин пригласил незнакомца в гости, а потом его зарезал

В подъезде одного из домов по улице Свердлова найдено тело мужчины. Благодаря оперативной работе мурманских полицейских и сотрудников следственного комитета, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.

Житель одного из домов на улице Свердлова в Мурманске обнаружил на лестничной площадке тело мужчины. Он сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

«У погибшего зафиксированы множественные колото-резанные ранения груди и шеи, - рассказал Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Благодаря совместной работе полицейских и сотрудников следственного комитета России в этот же день удалось установить и задержать подозреваемого».

Задержанный мужчина 1982 года оказался жителем этого дома. Он рассказал, что ночью 7 сентября распивал алкоголь в своей квартире. Выйдя покурить на лестничную площадку, он заметил незнакомого ему человека и предложил ему присоединиться к застолью. На кухне между ними произошла ссора. Сначала хозяин квартиры бил потерпевшего кулаками, а потом взялся за нож.

«В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в инкриминируемом преступлении, - сообщила «Арктик-ТВ» Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области. - Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.