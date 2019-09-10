Мурманчане доверили Совет депутатов областного центра партийцам из «Единой России»В Коле на главной площади ввели в строй светофоры с кнопкой вызова для пешеходов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.19 19:30

Ужасы на улице Свердлова: мурманчанин пригласил незнакомца в гости, а потом его зарезал

В подъезде одного из домов по улице Свердлова найдено тело мужчины. Благодаря оперативной работе мурманских полицейских и сотрудников следственного комитета, подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.

Житель одного из домов на улице Свердлова в Мурманске  обнаружил на лестничной площадке тело мужчины. Он сразу сообщил об этом в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

«У погибшего зафиксированы множественные колото-резанные ранения груди и шеи, - рассказал Никита Половнев, старший референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области. - Благодаря совместной работе полицейских и сотрудников следственного комитета России в этот же день удалось установить и задержать подозреваемого».

Задержанный мужчина 1982 года оказался жителем этого дома. Он рассказал, что ночью 7 сентября распивал алкоголь в своей квартире. Выйдя покурить на лестничную площадку, он заметил незнакомого ему человека и предложил ему присоединиться к застолью. На кухне между ними произошла ссора. Сначала хозяин квартиры бил потерпевшего кулаками, а потом взялся за нож.

«В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в инкриминируемом преступлении, - сообщила  «Арктик-ТВ»  Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области. - Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Теперь подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Вангелия». Художественный сериал, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиНа карты Сбербанка можно мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.09.19: Как Вы думаете, для чего в Мурманске проводят пробную топку в жилых домах 6-8 сентября?Проголосовало: 555 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика