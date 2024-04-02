День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.24 19:30
Ужасы нашего городка: забил до смерти, расчленил тело, а останки вывез и выбросил за городом
В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.
Убийство он совершил во время ссоры в квартире одного из домов по улице Радищева. После подозреваемый сбежал в Санкт-Петербург, где был обнаружен и задержан сотрудниками уголовного розыска.
Во время расследования обвиняемый вину признал частично, утверждая, что умысла на лишение жизни потерпевшего у него не было.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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