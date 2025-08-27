Управление Росреестра по Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам осуществления государственного земельного надзораПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»
Ужасы «Созвездия друзей»: мурманчане жалуются на условия содержания животных в одном из приютов города

По словам бывших волонтёров, владелица не платит за аренду помещения, не ухаживает за питомцами, которые голодают и умирают в его стенах.

Приют для бездомных животных «Созвездие друзей» расположен на проспекте Героев-североморцев, 89. Через его забор открывается малоприятная картина: мусор, грязь и лай оголодавших одиноких животных. Для некоторых это пристанище становится последним местом в жизни.

Галина Арефьева, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «Мы обнаружили, что она трупы не сдаёт, а оставляет на съедение крысам. И у нас есть фотография полуобъеденного трупа и два черепа уже обглоданных собачьих».

Собаки в приюте не получают должного питания, их не выгуливают и не стерилизуют из-за чего популяция постоянно растёт, рассказывают неравнодушные мурманчане. Некоторые из питомцев оказались в заточении: их держат в комнатах с заколоченными окнами и дверями, ужасаются волонтёры.

Галина Арефьева, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «У неё «замурованные» есть собаки, в заколоченных помещениях. Чтобы открыть помещение, то надо полчаса потратить. Это есть и во дворе у нее такое, и в здании комнаты забитые, где животные находятся».

Галина сообщает, что неоднократные её обращения в органы правопорядка и к представителям власти не дают результатов. Недавно мурманчанка подала на владелицу приюта заявление за мошенничество.

Галина Арефьева, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «Дело в том, что помимо того, что этот человек издевается над животными, она за это умудряется собирать с людей пожертвования. А они по 200-300 тысяч в месяц были, сейчас по 100 тысяч. Куда деваются деньги? Никаких отчётов ни на её странице, нигде нет. Причём деньги собираются на личную карту».

Оксана Давыденко, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «Я видела, что она тратит деньги. Она покупает продукты себе, даже вещи домой».

Оксана, которая пару месяцев работала волонтёром в «Созвездии друзей», подтверждает сомнения в честности владелицы приюта. Женщина сначала трудилась здесь бесплатно, потом за деньги, которых получила лишь малую часть.

Оксана Давыденко, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «Мне платили волонтёры. Она потом выкинула всех. И я уже была без помощи. Работала с часу дня и уходила в 3-4 часа ночи, потому что было нереально убрать такое количество комнат и вывести собак. А Козырева ругала меня за то, что я выпускаю собак гулять. Я говорю, что собакам нужно гулять, они не могут сидеть в комнате, они не кошки. К кошкам она меня вообще не подпускала».

По словам бывших волонтёров, владелица организации за последние годы несколько раз перевозила приют. Это приходилось делать из-за жалоб людей на ужасное содержание питомцев и выделенной ей территории. Это место ей безвозмездно предоставило Минобороны, рассказывают бывшие волонтёры, но история повторяется.

Галина Арефьева, бывший волонтёр приюта «Созвездие друзей»: «Одна из собак язык отрезала себе, потому что с голоду полезла в консервную банку, половины языка потеряла. Вон, крысы бегают. Другой собаке лапу отгрызли, потому что из-за голода друг на друга набрасываются. Сколько там щенков? Наверное, десятками там гибнут постоянно».

Наш телеканал попытался связаться с хозяйкой приюта Юлией Козыревой, о которой рассказывают бывшие помощники.

Юлия Козырева, директор и учредитель приюта для животных «Созвездие друзей» (хрипушка):

- «Здравствуйте, Юлия…».

…Пик-пик-пик»…

Мурманчане продолжают бить тревогу, чтобы спасти заточенных в приюте животных. Как говорят активисты, в начале года в «Созвездии друзей» содержалось около 150 собак и 50 кошек, сейчас уже меньше. И не потому, что питомцы обрели желанный дом, а из-за голодной и мучительной смерти.

