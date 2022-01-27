Ужасы в пятиэтажке! Мурманчанин с психическим отклонением не даёт спокойно жить соседям

Его выходки не просто приводят в ужас горожан, но и могут стать смертельными для всех.

Жители одной из пятиэтажек по улице Лобова много лет живут в страхе. Их сосед страдает психическим расстройством, отмечают горожане. И если раньше приступы обострения были периодическими, то уже два года они не проходят. Своим поведением, мужчина не просто пугает, но и держит северян в смертельной опасности.

Мария Голубцова, мурманчанка: «Стал проявлять приступы агрессии по отношению к детям. И родители вынуждены контролировать выход и вход своих детей. У нас даже стоят камеры на подъезде, чтобы некоторые моменты можно было отследить».

Татьяна Виниченко, мурманчанка: «В последнее время – это включенный газ, стучит по газовой трубе. В январе было два пожара, которые он устраивал в своей квартире. Приезжала пожарная команда, которая не могла проникнуть в дом. Он не предоставлял доступа. Он боится и закрывается на защелки. Мама не может открыть и никто. Тем более, что маме 81 год. Она инвалид по слуху».

Также, по словам очевидцев, мужчина устраивает в подъезде погромы, шумит и справляет нужду. Устав терпеть происходящее, жильцы решили, что больному нужна длительная госпитализация в психоневрологический диспансер в Апатитах. И даже его пожилая мать, согласна с таким решением, поделилась родственница нарушителя спокойствия.

Маргарита Малыгина, тетя шумного соседа: «Она сначала не соглашалась, а сейчас согласна. Потому что выхода нет. Он и руку на неё поднимает. В прошлом году она перенесла ишемический инсульт. Так что человек пожилой».

По признанию жильцов, обращения в Минздрав региона и психоневрологический диспансер не дали результатов. Поэтому они обратились к депутатам своего округа, чтобы они посоветовали, как можно решить эту проблему.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов Мурманска: «Мы уже связались с министром труда и социального развития Сергеем Борисовичем Мякишевым. Сейчас со стороны депутатского корпуса мы напишем заявление. Сергей Борисович направит сюда работника соцслужбы, чтобы документально было всё подтверждено. Возможно, здесь взаимодействие и с Минздравом».

Взволнованные соседи признаются, что не желают зла нездоровому мужчине. Ведь он не виноват в своем недуге. Они лишь хотят обезопасить себя. И уверены, что в медицинском учреждении ему окажут должный уход и лечение.