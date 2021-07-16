Уже год в Мурманской области функционирует новая управляющая компания «Столица Арктики»

Она создана правительством Мурманской области совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, зарегистрирована для сопровождения резидентов первой арктической территории опережающего развития.

Появление такого института в регионе – это новый уровень для развития бизнеса с применением стандартов работы федерального института поддержки. Основная деятельность этой управляющей компании - взаимодействие с резидентами территории опережающего развития «Столица Арктики», которых за год было зарегистрировано 9 и Арктической зоны России – 57. В общем сумме они должны инвестировать в экономику региона более 180 миллиардов рублей и создать около 7 тысяч новых рабочих мест.

Некоторые проекты уже воплощаются в Мурманской области. Например, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Александр Шутов, директор ООО «Управляющая компания «Столица Арктики»: «У нас уже есть ряд резидентов, которые ввели в эксплуатацию свои объекты. Это рыбный завод в Умбе. Небольшое предприятие по переработке вторсырья и изготовлению из него уличной мебели. Это проект «Умная среда». Основная задача – некая консультационная функция, которая помогает потенциальным и действующим резидентам разобраться в тонкостях законодательства. Применение преференциальных режимов».