Уже не школьники, но День знаний для них всё ещё праздник

Студенты Мурманского индустриального колледжа торжественно открыли новый учебный год.

Хоть и без бантов, и белых воротничков, но линейка первого сентября у них по расписанию. Эти ребята уже знают, кем хотят стать, когда вырастут. Именно поэтому они решили начать свой профессиональный путь в одном из лучших колледжей страны.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Ребята идут сюда с высокими балами в учёбе и по результатам обучения в этом колледже они приобретают профессию с достаточно высокой оплатой труда. Это перспективные профессии, профессии, которые в будущем позволят содержать свою семью, гордиться своей профессией и тем, что ты делаешь для своего региона. Конечно, радует ещё и то, что данный колледж у нас входит в топ-сто лучших по России».

В сузе более 400 студентов. Здесь можно получить среднее профессиональное образование по таким специальностям как сварочное производство, судостроение, поварское и кондитерское дело и даже сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. А ещё за последние три года в колледже серьёзно обновили материально-техническую базу. Практика у ребят проходит за современным и высокотехнологичным оборудованием.

Григорий Шатило, директор ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»: «Мы построили 24 мастерские и приобрели более ста единиц различного оборудования. Это новейшее оборудование, станки, приборы, инструменты различные и т.д. По всем профессиям, которым мы обучаем, - для судоремонта, для судостроения. Под последний проект компания «НОВАТЭК» нам выделила 82 миллиона рублей, мы полностью обновили учебно-материальную базу, ремонт сделали в учебном корпусе».

Учебное заведение не планирует останавливаться на достигнутом, планируют построить стадион для занятий футболом, а также возвести два корпуса с новыми мастерскими.