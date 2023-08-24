Уже неделю музейщики страны в рамках научно-практической конференции «АДИТ-2023» работают в Мурманской области

Основные заседания и встречи проходят в здании областной филармонии, однако включены в план мероприятий и поездки по муниципальным музеям региона. Так, радушно встретило гостей лучшее учреждение Мурманской области прошлого года – музей города Полярного.

Уникальная в своем роде конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» для сотрудников музеев всей страны в этом году проходит в самой северной точке - в Мурманской области. Организаторы признаются, что опыт, сочетающий в себе мастер-классы, дискуссионные площадки и возможность оценить уровень оснащения и материальной-технической базы учреждений России, позволяет впоследствии на порядок усовершенствовать работу музеев, даже в самых отдалённых местах.

Наталья Толстая, член президиума конференции «АДИТ», г. Москва: «Формат «кочующей» конференции предусматривает привнесение практической пользы региону, в которой она происходит, потому что никто нам не мешает обмениваться опытом в Москве или Петербурге, но здесь, музейщики, которые не могут вырваться надолго в столицу, или им не позволяет бюджет, они больше интегрируется в наше сообщество».

История городского музея Полярного – это как раз тот опыт, который заслуживает внимания коллег, поэтому сотрудники учреждения попытались максимально погрузить участников конференции в свои трудовые будни. За последние годы хранителям истории удалось реализовать масштабные художественные и военно-исторические проекты, при этом вовлечены в работу были и почётные жители, и школьники города. Специалисты обновили экспозиционные залы, закупили новое оборудование, витрины, усовершенствовали фондовые хранилища, позволяющее обеспечить должное хранение. Запустили уникальную виртуальную экскурсию по Полярному прошлого века. Многое удалось реализовать благодаря нацпроекту «Культура».

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Национальный проект «Культура» работает. Это было первое широкое финансирование музеев по всей стране на материально-техническое оснащение».

Очки дополненной виртуальной реальности, монитор и, собственно, программа экскурсии погружают посетителя в город 60-х годов прошлого века. Это продолжение основной экспозиции – военных и послевоенных периодов жизни Полярного. Даже здесь музейщики подошли к работе творчески: экскурсовод, он же житель города воинской славы, гуляет по виртуальным улицам, вспоминания места и локации, связывающие его с юностью.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «60-е годы являются ярким воспоминанием, потому что ещё был сохранён тот облик, созданный строителями в 30-е годы: наши линии, дома, которых уже на сегодняшний момент нет, детский сад в виде корабля».

Денис Виноградов, представитель дизайн-студии «Своя школа», г. Санкт-Петербург: «Это и есть хранение памяти: сегодня, кроме как из рассказов старожил, мы не можем понять, как выглядел Полярный в 60-е или другой период. А этот 8-минутный маленький фрагмент позволяет зрителю прочувствовать именно атмосферу. Здесь неважны доскональные детали, важно прочувствовать. Поэтому у нас был лирический сценарий, переработанный многократно».

После экскурсий по залам музея и городу воинской славы участники конференции в дискуссионной форме высказали свои наблюдения, критические замечания и пожелания.

- Мне кажется, что музей - это как раз то место, в котором нужно подумать, как работать с прошлым, как связать с настоящим и будущим. У вас это всё есть. Как биолог, подчеркиваю, у вас потрясающие природные места».

Среди конструктивных предложений, например, больше рассказать о роли женщины, как правило, жене военного, супруге моряка, в развитии Полярного.