Уже осенью новый виртуальный концертный зал откроют на базе Детской школы искусств №3

Увидеть выступления лучших российских и зарубежных исполнителей классической музыки смогут воспитанники мурманской детской школы искусства №3. Сейчас в образовательно учреждении идёт установка необходимого оборудования для монтажа виртуального концертного зала.

Чтобы приобщиться, например, к классической музыке, не нужно будет ехать в известные концертные залы Москвы или Петербурга. Оркестр можно будет увидеть на большом экране и услышать с «сочным» звуком прямо в стенах Детской школы искусств №3 города Мурманска. Уже осенью новый виртуальный концертный зал откроют на базе учреждения. Обновление стало доступным благодаря нацпроекту «Культура».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это высочайшего уровня трансляция и с точки зрения видео, и звука. И концерты могут быть любые. Это может быть балет, шоу любого уровня. И то, что есть федеральные деньги для этого, и то, что мы победили в конкурсе, представляя третью школу, это очень хороший результат».

Зал будет оснащён современной аудио- и видеотехникой, что позволит транслировать выступления музыкантов в прямом эфире и в записи. Таким образом школьники будут следить за самыми знаковыми событиями культурной жизни и в области, и всей страны.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «К первому сентября мы должны получить качественно новую школу. Это не значит, что она будет полностью перестроена. Это будет современный центр культуры, который будет востребован не только 320 учениками, но я буду очень рад, если, увидев новую школу, сюда будут записываться больше детей».

К началу следующего учебного года детскую школу искусств имени Александра Торцева пополнят учебной литературой и новыми музыкальными инструментами.