Уже осенью Россия может остаться без YouTube. Видеохостинг планируют заблокировать

Это произойдёт, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов, рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

Это произойдёт, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов, рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

Затронет блокировка сервиса корпорации «Google», если она состоится, и наш телеканал, так как большинство видео мы публикуем на их видеохостинге.

Однако, заранее расстраиваться не стоит. Новости нашего телеканала можно будет продолжить смотреть на официальной странице «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте». Также все сюжеты в случае ограничения работы YouTube будут появляться на российском аналоге – сервисе «Rutube».