День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.24 19:30
Уже полторы недели работает первый сертифицированный арктический пляж на озере Канентъявр
Он полностью оборудован для безопасного отдыха.
«Аврора-Пляж» оснащён спасательной вышкой, системой оповещения, площадка полностью соответствует ГОСТу. На постоянной основе здесь следят за безопасностью отдыхающих дежурные спасатели и сотрудники ГИМС.
Несмотря на все прелести пляжного отдыха, они напоминают, что окунаться в воду нежелательно. Ведь на севере поверхность воды прогревается тонким слоем, а глубже - холодный поток, который способен привести к трагическим последствиям.
Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «15 июля откроется второй пляж на озере Канентъявр, в районе автодороги Мурманск – Ура-Губа».
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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