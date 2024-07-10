Уже полторы недели работает первый сертифицированный арктический пляж на озере Канентъявр

Он полностью оборудован для безопасного отдыха.

«Аврора-Пляж» оснащён спасательной вышкой, системой оповещения, площадка полностью соответствует ГОСТу. На постоянной основе здесь следят за безопасностью отдыхающих дежурные спасатели и сотрудники ГИМС.

Несмотря на все прелести пляжного отдыха, они напоминают, что окунаться в воду нежелательно. Ведь на севере поверхность воды прогревается тонким слоем, а глубже - холодный поток, который способен привести к трагическим последствиям.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «15 июля откроется второй пляж на озере Канентъявр, в районе автодороги Мурманск – Ура-Губа».