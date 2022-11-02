Уже в это воскресенье, 6 ноября, в Нижнем Новгороде состоится первая игра хоккейного клуба «Мурман»

Прошлый сезон для «Мурмана» выдался неудачно, по итогам чемпионата наши хоккеисты заняли 12 строчку турнирной таблицы из 14 клубов. Хуже выступили в суперлиге только Новосибирский «Сибсельмаш» и «Родина» из Кирова. После такого сезона поговаривали об отставке тренера, но Олег Батов по-прежнему занимается подготовкой мурманской команды.

Спортсмены будут бороться за чемпионский титул по бенди в суперлиге.

Начало матча в 13.00, за игрой можно будет наблюдать онлайн. Ссылка на прямую трансляцию будет выложена в группе команды в социальной сети «ВКонтакте».

Прошлый сезон для «Мурмана» выдался неудачно, по итогам чемпионата наши хоккеисты заняли 12 строчку турнирной таблицы из 14 клубов. Хуже выступили в суперлиге только Новосибирский «Сибсельмаш» и «Родина» из Кирова. После такого сезона поговаривали об отставке тренера, но Олег Батов по-прежнему занимается подготовкой мурманской команды.

К слову, её состав обновился, что даёт надежду на более успешное развитие матчевых событий. Впрочем, наверняка новичкам не будет хватать сыгранности, по крайней мере во время первых сражений, но возможен и более успешный сценарий.