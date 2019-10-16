Узнаём новое о войне в Заполярье

17 октября в Мурманске стартуют научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», приуроченные к 75-летию разгрома фашистских войск в Заполярье. Участники мероприятия – выдающиеся учёные, исследователи, историки. В Мурманском областном краеведческом музее состоялась пресс-конференция, посвященная этому событию.

Заполярный рубеж, который, благодаря героизму советских солдат, стал непреодолимым для фашистских войск - один из ключевых аспектов истории Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Тема истории боевых действий у нас, казалось бы, уже досконально изучена, но вместе с тем, она хранит много тайн и вопросов. От мурманских научных чтений этого года ждут новых фактов, доказательств, выводов исследователей.

Мурманские научные чтения проводятся в Заполярье уже третий раз. Это популярная открытая дискуссионно-диалоговая площадка для всех, кто интересуется историей. Прийти и послушать доклады выдающихся экспертов смогут все желающие.

«В этом году в наших чтениях примут участие 24-е участника из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Полярного и Североморска, - рассказывает Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Участники представляют авторитетные научно-исследовательские образовательные центры, такие как РАН, Научно-исследовательский институт военной истории военной Академии генштаба ВС РФ».

Мероприятие рассчитано на два дня и пройдёт в большом зале гостиницы «Полярные Зори». По его окончании составят сборник докладов участников, который будет доступен на сайте Мурманского областного краеведческого музея, а программа Мурманских научных чтений уже размещена на этом ресурсе.