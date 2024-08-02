Узнаём о подробностях жизни министра спорта региона Светланы Наумовой в новом выпуске проекта «Север - это судьба»

Накануне Дня физкультурника, который отмечается 10 августа, в новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре спорта региона Светлане Наумовой.

Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» уже сегодня в 21.00, а также в субботу – в 17.20 и в воскресенье - в 18.30.

Марафонская дистанция Светланы Наумовой – как из физкультурницы дорасти до министра спорта?

Воспоминания о мурманских коммуналках, первом рабочем дне в Долине Уюта и бесснежных зимах…

«Свой – чужой»? Как заслужить доверие спортивного сообщества и справится со стрессом?

В записной книжке героя очередного выпуска программы «Север это судьба» много олимпийских чемпионов. Встречайте Светлану Ивановну Наумову!

Смотрите в эфире, социальных, сетях и на сате «Арктик-ТВ».