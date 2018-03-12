Узнать телефон депутата Государственной Думы Алексея Веллера поможет «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут своим читателям журналисты печатного издания завтра.

Мурманский спасатель отдыхал с семьей в Хибинах и спас из под двухметрового слоя снега петербургского сноубордиста.

Накануне крупных киберсоревнований в Мурманской области вдруг выяснилось, что их… не на чём проводить! Организаторы в срочном порядке ищут подходящее оборудование. Есть ли шанс, что такое найдётся?

В редакции «Вечернего Мурманска» состоится «Прямая линия». Читатели смогут задать свои вопросы депутату Государственной Думы Алексею Веллеру. О том, как дозвониться до народного избранника, можно узнать из свежего номера «Вечерки».