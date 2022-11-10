«Узнай о своих долгах» - акция, во время которой должников часто находят на вокзале

Судебные приставы совместно с сотрудниками Мурманского линейного отдела внутренних дел на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник», направленного на активизацию работы по взысканию административных штрафов, провели на железнодорожном вокзале Мурманск рейд и акцию «Узнай о своих долгах».

Надзор на предмет выявления должников, находящихся в розыске, либо имеющих задолженность в пользу государства, проходит зачастую в общественных местах. Это может быть аэропорт, торговый центр или парковка. Госслужащий просит предъявить документы потенциального должника, проверит его по базе данных.

Мария Имайкина, судебный пристав-исполнитель в ОСП Октябрьского округа г. Мурманска: «В случае выявления должника, который имеет задолженность, приставами применяются меры, предусмотренные федеральным законом «Об исполнительном производстве» №229.Это различные меры. Если есть имущество, а сумма долга превышает три тысячи рублей, следовательно, пристав накладывает арест на данное имущество. Вручает либо повестку, либо требование о предоставлении документов».