День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.07.21 19:30
В 101-ом детском саду планируют отремонтировать вторую кровлю
Мурманский 101-й детский сад на проспекте Кирова, 18 основательно готовится к началу нового учебного года. Здание дошкольного учреждения далеко не новое, поэтому внимание к нему особое.
Пока воспитанники детсада увлечены уличным праздником, который посвящён Дню смородины, взрослые заботятся об их комфортном пребывании.
В предыдущие годы в двух зданиях дошкольного учреждения заменили в рамках программы «Тёплое окно» оконные блоки, в 2021 году обновили участок теплосети. Поэтому в предстоящем отопительном сезоне ни один ребёнок точно не замёрзнет.
Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В одном корпусе произвели ремонт кровли. А в следующем году бюджет будет сформирован и получится отремонтировать кровлю и во втором корпусе».
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