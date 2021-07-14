В 101-ом детском саду планируют отремонтировать вторую кровлю

Мурманский 101-й детский сад на проспекте Кирова, 18 основательно готовится к началу нового учебного года. Здание дошкольного учреждения далеко не новое, поэтому внимание к нему особое.

Пока воспитанники детсада увлечены уличным праздником, который посвящён Дню смородины, взрослые заботятся об их комфортном пребывании.

В предыдущие годы в двух зданиях дошкольного учреждения заменили в рамках программы «Тёплое окно» оконные блоки, в 2021 году обновили участок теплосети. Поэтому в предстоящем отопительном сезоне ни один ребёнок точно не замёрзнет.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В одном корпусе произвели ремонт кровли. А в следующем году бюджет будет сформирован и получится отремонтировать кровлю и во втором корпусе».