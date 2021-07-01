День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
14.07.21 20:00СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
14.07.21 19:30ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
14.07.21 19:30Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
14.07.21 19:30В Мурманской области определён перечень сфер деятельности, работникам которых требуется вакцинация от COVID-19
14.07.21 19:30Второй укол можно отложить, но рисковать не стоит
14.07.21 19:30К рекомендациям врачей отношусь очень серьёзно - глава администрации Мурманска Евгений Никора пошёл на вакцинацию
14.07.21 19:30Мурманчане поддерживают вакцинацию
14.07.21 19:30«Мишка косолапый по лесу идёт...». Лучше всего притвориться мёртвым!
14.07.21 19:30Поисковые отряды уже нашли и готовят к захоронению 25 останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны
14.07.21 19:3026 профессий, которые востребованы в Заполярье
14.07.21 19:30В Апатитах из магазина украли портативную колонку стоимостью более 15 тысяч рубелей
14.07.21 19:30Глава администрации Мурманска за шум ночью извинился, но нарушения ПДД горожанам не простит
14.07.21 19:30В 101-ом детском саду планируют отремонтировать вторую кровлю
14.07.21 19:30Мурманская спортивная школа Олимпийского резерва №4 пополнилась современным инвентарём
14.07.21 12:00ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Конкурс «Молодой предприниматель России» стартовал! Присоединяйтесь
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Последние комментарии
Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
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