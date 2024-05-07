В 11-й раз Знамя Победы пронесли легкоатлеты ЗАТО Александровск, преодолев маршрут из Гаджиево в Полярный

Маршрут растянулся больше, чем на 22 км. Это традиционная эстафета Победы, которую жители посвящают защитникам Заполярья и воинам-победителям.

Семья Суздаловых в город подводников переехала меньше года назад, однако вопроса, принимать ли участие в ежегодной эстафете Победы или нет, для молодой семьи даже не стояло.

Семья Суздаловых, участники акции «Эстафета Победы», г. Гаджиево: «В эстафете я участвую в первый раз. Мы спортивные, это интересно попробовать, тем более что данная эстафета приурочена к 9 Мая - для нас это является важным моментом».

Для многих спортсменов этот забег стал своего рода своеобразной акцией «Бессмертный полк». Участники вспоминают тех, кто своими подвигами защищал страну, кто покидал семьи, чтобы разгромить врага и вернуться домой с Победой.

Людмила Федоркова, участник акции «Эстафета Победы», г. Полярный: «У меня очень символично: 47-й номер, дедушка пришёл с войны только в 1947-ом – Орлачев Николай Иванович… Бабушки и по маминой линии, и по папиной линии - все воевали. Для меня это очень символично, таким образом мы вносим и свою лепту в эту дату».

Денис Щапов, участник акции «Эстафета Победы», г. Полярный: «Я бегу со всем многонациональным народом Советского Союза, который одержал победу над фашистской Германией».

Немногим удаётся преодолеть всю дистанцию забега, однако для спасателей ЗАТО Александровск спортивное событие - дело чести. В третий раз вместе с главным символом проекта огнеборцы проносят и знамя Третьей пожарно-спасательной части города Полярного.

Денис Щапов, участник акции «Эстафета Победы», г. Полярный: «Бегают и дети, и молодые сотрудники. Все, кто чтит Победу, кто занимается своим здоровьем, все у нас бегают».

Маршрут легкоатлетического забега пролегает через три города: старт эстафете дают в Гаджиево, далее символ Победы проносят через Снежногорск, а финишируют спортсмены массово на площади города воинской славы Полярного.

Ольга Федорова-Толстая, участник акции «Эстафета Победы», г. Полярный: «Одиннадцать километров в общей сложности осилила. Сегодня на улице прохладненько!».

Финальным аккордом стала церемония передачи символического флага в руки почётного жителя и председателя местного отделения организации «Дети Великой Отечественной войны» Людмиле Армяниновой.

А честь завершить 11-ю эстафету выпала начальнику пожарной части Полярного.