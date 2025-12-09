В 17 раз в ЗАТО Александровск на модном фестивале «Стиль» собрались творческие северяне

Одной из самых актуальных современных проблем Виктория Тюрина считает мусорную: в среднем в год каждый россиянин оставляет после себя порядка трёхсот двадцати пяти кг мусора. Привлечь внимание к этой теме юный парикмахер решила творчески, создав для фестиваля «Стиль» небанальный образ.

Виктория Тюрина, участник фестиваля «Стиль», г. Полярный: «На самом деле, это довольно распространенная проблема в мире, поэтому можно выразить её творческим путем – креативить».

Тот самый случай, когда подход к образу действительно комплексный: продуман макияж, в одежде используются элементы перерабатываемых материалов.

Людмила Бережная, участник фестиваля «Стиль», г. Полярный: «Образ мне безумно нравится. Мы его вместе создавали, всё придумывали, поэтому мне всё нравится».

Тему семнадцатого фестиваля моды и стиля «Эко-мир» раскрывают дизайнеры одежды, юные стилисты и даже мастера маникюра. Например, Анастасия Зайцева выбрала для своей модели тонкие изгибы цветочных стеблей, сочную зелень листьев.

Анастасия Зайцева, участник фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Отображает красоту всей природы».

Модель Вероника хоть сама обучается технике маникюра, но сегодня решила полностью довериться своему мастеру.

Вероника Зубакина, участник фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Сохранить и не дергаться, спокойно давать свои руки».

Для мастера ногтевого сервиса доверие - это самая большая помощь, дизайн и рисунки на такой небольшой площади должны также соответствовать критериям, на которые ориентируется члены жюри.

Алена Малетина, член жюри фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Мы обращаем внимание на качество работы, технику исполнения – на тонкие линии, назовем это так».

Самым юным участником конкурса стал Кирилл Ларионов. Юному дизайнеру украшений всего 5 лет, но он так старательно собирал бусинки и приклеивал цветочки, что жюри не смогли оставить без внимания старания модельера.

Кирилл Ларионов, участник фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Я сегодня представляю свою коллекцию «Полюшко». Делать её мне помогала мама».

Кириллу достался диплом и специальный приз за «Яркий дебют». «Полюшко» - это не только отсылка к теме фестиваля, но и к национальным корням. Как раз такой образ Валентина Рожкова, член жюри, и называет уникальным. Сочетаются в коллекции и другие детали, по которым оцениваются образы.

Валентина Рожкова, член жюри фестиваля «Стиль», г. Снежногорск: «Должен быть очень интересный наряд, фасон хорошо выполнен, чтобы сочеталось с обувью и прической. Чтобы образ был собран и был оригинальным».

К слову, у Валентины Александровны есть свои авторские коллекции тряпичных кукол, на которых не последнюю роль играют наряды и аксессуары. Конечно, в фестивале они не участвуют, но отлично смотрятся на выставке, где идеи для будущих образов могут почерпнуть юные мастера. В ходе яркого творческого, а главное, экологического состязания жюри определили победителей в 9 номинациях.