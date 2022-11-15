В 17-й спортшколе состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие студенты, преподаватели МАГУ и учащиеся школ

Недавно спортивная школа №17 Мурманска заключила договор с МАГУ о взаимном сотрудничестве. Одним из первых совместных событий в рамках соглашения стало первенство по быстрым шахматам в стенах школы.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 г. Мурманска: «Сегодня мы проводим первенство нашего университета МАГУ – открытое первенство, где участвуют студенты этого учебного заведения, преподаватели вуза, а также обучающиеся Мурманска с образовательных школ. Поэтому у нас такая разрозненная команда собралась: маленькие дети с девяти лет и заканчивая великовозрастными нашими преподавателями».

Процесс подготовки таких соревнований очень трудоёмкий – чего только стоит жеребьёвка, проведенная по швейцарской системе. Сама игра итоже требует большой отдачи от участников как в умственном плане, так и в физическом.

По мнению судьи, умение сочетать сильный уровень игры со скоростью – залог победы. А ведь некоторые участники на этом и спотыкаются, не успевая уложиться во временной отрезок.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮСШ №17, главный судья турнира: «С точки зрения работы, которую проводит шахматист во время партии, это очень затратный интеллектуальный труд. Считается самым затратным, потому что во время игры он не только делает ходы, но в основном, всё это проходит у него в голове: надо посмотреть ходы соперника, угрозы соперника, найти защиту или выбрать самому атакующий стиль и перейти в атаку».

За доски сели и студенты юридического факультета МАГУ. Но какая связь между юристами и шахматами?

Майя Панкратова, декан юридического факультета: «С одной стороны, это соперничество и состязательный процесс, а с другой стороны, это гармония физиологического и интеллектуального процесса, которая направлена на то, чтобы достичь какого-то конкретного результата».

Участники турнира к соревнованию отнеслись с энтузиазмом. Многие из них занимаются шахматами не первый год и находят это занятие полезным для общего развития личности.

Алексей Руденко, студент МАГУ: «Шахматы помогают развивать логику человеку. Возможность правильно делать ходы в своей жизни, возможно, и видеть лучшие варианты и не только в жизни, но и в учебе».

Вероника Зайцева, шахматистка, участница соревнований: «Мне нравится заниматься шахматами, так как они могут помочь в жизни. Если ты можешь предугадывать ходы соперника, то ты, возможно, сможешь предугадывать действия человека. А это довольно хорошее умение. Во-вторых, шахматы лично мне интересны, потому что эта игра интересная, логическая и к тому же очень познавательная и развивающая. В-третьих, у меня многие в семье занимаются шахматами».

Турнир по шахматам стал первым в списке ожидаемых событий между университетом и спортшколой. В ближайшее время планируются провести мероприятие по военно-патриотическим направлениям.