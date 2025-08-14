В 18-й раз спортсменов и поклонников активного образа жизни соберёт фестиваль спорта «Гольфстрим»

Он состоится 14 сентября в районе Кольского моста.

Для жителей и гостей города к месту фестиваля будут организованы специальные автобусные рейсы.

Приемник «Мурманской мили» известен своим забегом с массовым стартом на западной стороне Кольского залива и заплывом «моржей». Эти соревнования в первом случае собирают немалое число участников, а во-втором, болельщиков. Проверить свои силы в экстремальном испытании в город-герой приезжают спортсмены со всей России. Лучшие пловцы преодолевали дистанцию примерно за 14 минут.

Завершится праздник награждением победителей и призёров соревнований, а также концертом творческих коллективов.

Фестиваль по праву считают одним из главный спортивных событий осени в нашем регионе.