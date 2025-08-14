День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.25 19:30
В 18-й раз спортсменов и поклонников активного образа жизни соберёт фестиваль спорта «Гольфстрим»
Он состоится 14 сентября в районе Кольского моста.
Для жителей и гостей города к месту фестиваля будут организованы специальные автобусные рейсы.
Приемник «Мурманской мили» известен своим забегом с массовым стартом на западной стороне Кольского залива и заплывом «моржей». Эти соревнования в первом случае собирают немалое число участников, а во-втором, болельщиков. Проверить свои силы в экстремальном испытании в город-герой приезжают спортсмены со всей России. Лучшие пловцы преодолевали дистанцию примерно за 14 минут.
Завершится праздник награждением победителей и призёров соревнований, а также концертом творческих коллективов.
Фестиваль по праву считают одним из главный спортивных событий осени в нашем регионе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Скоро в эфире00:40Новости. Информационная программа (12+)01:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:40Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 16 копеек, евро теряет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры