В 2018 году будем жить с дефицитным бюджетом

Расходы и доходы регионального бюджета на 2018 год уже посчитали. Дефицит составит 3 миллиарда рублей. Об этом сообщили сегодня на заседании программно-целевого совета Мурманской области. Большинство затрат будут направлены в бюджетную сферу.

Доходы бюджета в 2018 году по прогнозам Министерства финансов Мурманской области составят приблизительно 56 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом, на 1,4 миллиарда рублей увеличатся поступления от налога на доходы физических лиц. Вырастут и поступления от налога на имущество. А вот налогов на прибыль соберут меньше на 500 миллионов рублей.

В то же время расходы бюджета составят в следующем году более 59 миллиардов рублей. Бюджет будет социально ориентированным. В том числе, предусмотрена индексация зарплат работникам бюджетной сферы. Также проиндексируют социальные выплаты населению. Дефицит бюджета, согласно прогнозу, составит более 3 миллиардов рублей.

- Всё это находится на безопасном уровне, - считает Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области, - в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом и рекомендациями Минфина России. Следует отметить, что уровень государственного долга в следующем году составит 21,9 миллиарда рублей, из них 17 миллиардов - коммерческий долг.