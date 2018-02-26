В Мурманске продолжается зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять», в рамках которого на общественных пространствах и дворовых территориях проводятся различные культурные и спортивные мероприятия.

В рамках фестиваля на спортивной площадке во дворе дома № 10 по улице Капитана Маклакова состоялось открытие пятого сезона проекта «Родной двор — родной город», организованного комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

— Программа сегодняшнего спортивного праздника приурочена к XXIII Зимним Олимпийским играм. Спортивно-развлекательная составляющая мероприятия связана с зимними видами спорта, входящими в программу олимпийских игр, — рассказал начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Андрей Авсянкин.

В 2018 году мурманчан ждут новые эстафеты, аттракционы, дворовые игры, интересные мастер-классы и показательные выступления спортсменов. Также в рамках проекта при участии Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Мурманска вернется раздел по демонстрации тестов ГТО на площадках, оборудованных снарядами.