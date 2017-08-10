В 2019 году Мурманск может стать местом проведения международных соревнований по биатлону

Обновленная Долина Уюта выдержала проверку комиссии по лицензированию Международного союза биатлонистов. Официально результаты инспекции объявят позже. Однако, настрой делегатов настолько позитивен, что региональные чиновники уже готовит заявку на проведение соревнований.

400 миллионов рублей вложено в реконструкцию спортивных объектов Долины Уюта. И теперь комплексу предстоит выдержать ответственный экзамен: можно ли здесь принимать международные соревнования, как это было когда-то? В составе комиссии представители России, Австрии и Италии. На основе их оценок Международный союз биатлонистов вынесет вердикт.

Если иностранные гости не лукавят и в дело не вмешаются непредвиденные факторы, то Долина Уюта получит лицензию на шесть лет и вступит в борьбу с другими регионами за право проведения соревнований и чемпионатов. Лицензиями класса «Б» в России сейчас обладают 11 стадионов.

«Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования», – сказала Марина Ковтун, глава региона.

Официально Международный союз биатлонистов примет решение в ноябре. Однако, чтобы провести соревнования в Мурманске уже в 2019 году, заявку нужно посылать уже сейчас. Старт соревнованиям, пока шуточный, уже дали - в гонке приняли участие представители России, Австрии и Италии.