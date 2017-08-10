ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Вечеринкой в кафе саамы отметили Международный день коренных народов мираРоссияне переходят на подножный корм?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»10.08.17 19:30

В 2019 году Мурманск может стать местом проведения международных соревнований по биатлону

Обновленная Долина Уюта выдержала проверку комиссии по лицензированию Международного союза биатлонистов.  Официально результаты инспекции  объявят позже.  Однако, настрой делегатов настолько позитивен, что региональные чиновники уже готовит заявку на проведение соревнований. 

400 миллионов рублей вложено в реконструкцию спортивных объектов Долины Уюта. И теперь комплексу предстоит выдержать ответственный экзамен:  можно ли здесь принимать международные соревнования, как это было когда-то? В составе комиссии представители России, Австрии и Италии. На основе их оценок Международный союз биатлонистов вынесет вердикт.

Если иностранные гости не лукавят и в дело не вмешаются непредвиденные факторы, то Долина Уюта получит лицензию на шесть лет и вступит в борьбу с другими регионами за право проведения соревнований и чемпионатов. Лицензиями класса «Б» в России сейчас обладают 11 стадионов.

«Здесь уже состоялся ряд всероссийских соревнований. Сейчас мы поставили перед собой более амбициозную задачу. Считаю, что мы достойны принимать международные соревнования. И инспекторы это подтвердили. Надеюсь, что в 2019-2020 году мы примем первые международные соревнования», – сказала Марина Ковтун, глава региона.

Официально Международный союз биатлонистов примет решение в ноябре. Однако, чтобы провести соревнования в Мурманске уже в 2019 году, заявку  нужно посылать уже сейчас. Старт  соревнованиям, пока шуточный, уже  дали - в гонке приняли участие  представители России, Австрии и Италии. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 439 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ЗюйД
10.08.17 21:36
Приведите статистику по поломкам судов в Баренцухе, а то сообщений по ЧП в море в последнее время стало много.
Комментарий к новости:Буксир идёт на выручку траулера «Проект-1», потерявшего ход в Баренцевом море
Мефодиевич
10.08.17 16:37
вояки каждый день тренируются, пора и гражданских готовить к вероятным событиям: побольше сирен, открыть бомбоубежища, если они ещё сохранились, напомнить, что надо брать с собой в первую очередь, ку
Комментарий к новости:В районе аэродрома Килпъявр прошли учения по пресечению террористического акта
Ирина
10.08.17 12:53
Август начинает оправдывать своё чёрное предназначение: вчера две смерти в Мурманске, сегодня...
Комментарий к новости:День не задался: труп на пожаре и утопленник на Семёновском озере
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиРоссияне переходят на подножный корм?-PRO ВалютуКурс евро снизился на 16 копеек, доллара – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыЗа неуплату страховых взносов введена уголовная ответственность
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика