Результаты ЕГЭ выпускников образовательных учреждений области в этом году не стали хуже, чем у тех, кто сдавал экзамены годом ранее. Некоторые эксперты предполагали, что в период пандемии и введения дистанционной формы обучения старшеклассники хуже усвоят материал.

Доля высокобалльных работ (от 81 балла и выше) в регионе выросла по сравнению с 2019 годом по всем предметам, кроме математики профильного уровня, биологии и информатики.

«Увеличение числа высокобалльников подтверждает, что переход на дистанционное обучение во время последней четверти, не стал препятствием для наиболее мотивированных выпускников в успешной подготовке к сдаче экзаменов», – подчеркнула министр образования Мурманской области Анна Головина.

В 2020 году 28 участников ЕГЭ показали высший результат в 100 баллов, в прошлом году в регионе было 25 стобалльников.