В 2020 году на ремонт дорог в Мурманской области выделят более 2,5 миллиардов рублей

Более половины этой суммы составляют деньги из федерального бюджета, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На селекторном совещании губернатор региона Андрей Чибис обсудил с ответственными лицами готовность подрядных организаций к выполнению ремонтных работ.

Чтобы достичь необходимых показателей проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Мурманской области нужно отремонтировать 54 километра трасс. В рамках региональной программы - более 60 километров . Из них на Мурманск приходится почти 17 километров , в Коле - чуть более двух и практически 41 километр автомагистралей регионального значения. И если по скорости ремонта Мурманская область находится на лидирующих позициях, над качеством предстоит поработать, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас заслушали всех подрядчиков, которые работают. Всем необходимые инструкции даны. …И мы рассчитываем на то, что, как только погода позволит, активная работа по дорогам начнётся. Другое дело, что нам нужен не только темп, нам важно и качество».

Коронавирус может усложнить работу дорожников. Из-за пандемии есть риски задержки поставок материалов. Однако правительство Мурманской области предпринимает все возможные действия, чтобы проекты не сорвать. Задерживают начало сезона ремонтов и капризы погоды. Несмотря на то, что на календаре уже середина мая, в городе продолжаются снегопады. В снег асфальт класть нельзя. Тем не менее, подготовительные работы уже начались.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас уже стартовали ремонтные и подготовительные работы. Для того чтобы реализовать в полной мере проект по безопасным и качественным дорогам, 640 миллионов федеральных средств мы получили в этом году на агломерацию Мурманская, куда в этом году также присоединился город Кола, в котором мы также начинаем ремонт дорог. Всего в рамках нацпроекта на этот год запланированы средства в размере миллиард 300 миллионов рублей. Все контракты были заключены в конце прошлого года. Подрядчики вели подготовительную работу, закупали материалы. Сейчас большинство асфальтовых заводов уже запущено подрядчиками».

Начнутся работы, как только позволят погодные условия. Ход ремонта дорог и его качество будут тщательно контролировать. А завершиться кампания должна уже к 1 сентября.