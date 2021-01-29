В 2020 году поработали хорошо, но в 2021-ом предстоит сделать ещё больше

Рабочая поездка губернатора в Москву не стала поводом для отмены заседания правительства Мурманской области. С коллегами глава региона общался через экран по видеосвязи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, двигаться ещё быстрее вперед. В прошлом году ключевыми задачами двух министерств было выполнение национальных проектов в части дорог, тротуаров. Показатели нацпроектов были выполнены, а в этом году предстоят ещё более амбициозные задачи. Мы радикально увеличиваем финансирование муниципалитетов на ремонт своих дорог».

По итогам 2020 года план по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был перевыполнен на 10%. Вместо запланированных 40 километров региональных дорог, было сделано 60 километров. Впервые в его программу вошли капитальные объекты в Мурманске и Коле.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «При этом вместе с коллегами из администрации Мурманска, когда мы в ходе ежедневного контроля объезжали все объекты, были выявлены небольшие замечания, которые по итогу сложились в экономию средств на цели нацпроекта».

Кроме того, в прошлом году была изменена дорога в Териберку и её логистика. Теперь в «Мурманскавтодоре» есть новая система диспетчеризации. Что касается деятельности областного Министерства строительства, то в 2020 году было реализовано более 99% капитального строительства. Однако, остались переходящие объекты, которые не удалось сдать вовремя. Это школа в Североморске, бассейн в Коле и спорткомплекс в Кировске.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «По капитальному ремонту многоквартирных жилых домов мы выполнили показатель на 99,5%. 252 дома были капитально отремонтированы из 255 запланированных. Отставание по трём домам, но на сегодняшний день по ним также работы ведутся и к подрядчикам применены все необходимые санкции».

Что касается расселения северян из аварийных домов. То этот показатель выполнен на 124%, также сообщил профильный министр. Кроме того, он прокомментировал ход работ в спорткомплексе Долина Уюта. По данным ведомства, работы там завершены и скоро объект будет введён в эксплуатацию.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик должен выполнить сезонные работы на трассе и устранить выявленные недочёты.