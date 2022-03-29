В 2022 году штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будут рассчитывать на основе ставки в 9,5 процента годовых

Решение отвязать коммунальных штрафы и пени от актуальной ставки Банка России принято в кабмине, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее Банк России объявил о резком повышении ключевой ставки до рекордных 20 процентов годовых. До этого она составляла 9,5 процента. Это, по мнению регулятора, поможет компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

При действующей ключевой ставке в 20 процентов максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, пояснил Хуснуллин. Для расчёта в 2022 году будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения - 9,5 процента.