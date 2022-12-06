В 2023 году продолжится реализация программы реновации ЗАТО

Федеральное правительство выделит средства на строительство бассейна в Североморске, Дома культуры в Алакуртти, нового корпуса школы в Печенге и установку детских игровых комплексов в ЗАТО и гарнизонах. Об этом в своем телегам-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Состоялось заседании госкомиссии по Арктике, которое возглавлял заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев. На встрече были поддержаны проекты Мурманской области для реновации ЗАТО в 2023 году. Федеральное правительство выделит средства на строительство бассейна в Североморске, появление Дома культуры в Алакуртти и возведение нового корпуса школы в Печенге. Кроме того, в ЗАТО и гарнизонах нашего региона будут установлено 30 детских игровых и спортивных комплексов для военнослужащих и членов их семей. Огромное спасибо Юрию Петровичу и всему Министерству развития Дальнего Востока и Арктики за поддержку инициатив нашей области».