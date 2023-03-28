Мурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных гражданМурманчан приглашают выбрать территории для размещения детских площадок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.23 19:30

В 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 126 молодых семей из Мурманска

В Управлении Октябрьского округа города Мурманска состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение либо строительство жилья молодым семьям.

Семья Кадыровых приехала в Мурманск из Киргизии. Сейчас живут в однушке с четырьмя детьми. Планируют купить трёхкомнатную квартиру в Первомайском районе. В социальных проектах участвуют впервые.

Нафиса Кадырова, участница программы: «Мы в двадцатом году подавали заявление, а сегодня получаем сертификат. Спасибо государству нашему. Мы очень рады».

А вот супруги Марина и Василий Губские ждали своей очереди около года. У них две дочери и один сын. Комнаты между детьми уже в будущей трёхкомнатной квартире распределили.

Василий Губский, участник программы: «Мы заявление подавали в прошлом году. Думали, будет долго, пару лет ждать. А после Нового года нас обрадовали такой новостью».

Марина Губская, участница программы: «У нас мужу 36 лет исполнилось. Когда мы пошли подавать заявление, то думали, что не пройдём. Но мы успели на эту программу «Молодая семья».

В рамках городской программы с 2006-го по 2022 год улучшили свои жилищные условия 1780 семей. На эти цели были предоставлены денежные средства из бюджетов всех уровней. В программе могли принять участие молодые семья до 35 лет, но с прошлого года возрастной порог изменился. 

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «По решению Андрея Владимировича Чибиса, губернатора Мурманской области, мы скорректировали эту программу. Теперь семьи, которые встали на учёт и дожидались своей очереди, но уже достигли 36 лет, то всё равно эту меру поддержки получают. 43 семьи сегодня получат эти сертификаты».

Таким образом, всего в 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 126 семей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)День работника культуры: сколько готовы платить тем, кто хочет быть ближе к искусству?-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 48 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании экспертного совета обсудили процессы импортозамещения на объектах топливно-энергетического комплекса-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банки предложили обязать информировать россиян о взятом на их имя кредите автоматически
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика