В 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 126 молодых семей из Мурманска

В Управлении Октябрьского округа города Мурманска состоялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение либо строительство жилья молодым семьям.

Семья Кадыровых приехала в Мурманск из Киргизии. Сейчас живут в однушке с четырьмя детьми. Планируют купить трёхкомнатную квартиру в Первомайском районе. В социальных проектах участвуют впервые.

Нафиса Кадырова, участница программы: «Мы в двадцатом году подавали заявление, а сегодня получаем сертификат. Спасибо государству нашему. Мы очень рады».

А вот супруги Марина и Василий Губские ждали своей очереди около года. У них две дочери и один сын. Комнаты между детьми уже в будущей трёхкомнатной квартире распределили.

Василий Губский, участник программы: «Мы заявление подавали в прошлом году. Думали, будет долго, пару лет ждать. А после Нового года нас обрадовали такой новостью».

Марина Губская, участница программы: «У нас мужу 36 лет исполнилось. Когда мы пошли подавать заявление, то думали, что не пройдём. Но мы успели на эту программу «Молодая семья».

В рамках городской программы с 2006-го по 2022 год улучшили свои жилищные условия 1780 семей. На эти цели были предоставлены денежные средства из бюджетов всех уровней. В программе могли принять участие молодые семья до 35 лет, но с прошлого года возрастной порог изменился.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «По решению Андрея Владимировича Чибиса, губернатора Мурманской области, мы скорректировали эту программу. Теперь семьи, которые встали на учёт и дожидались своей очереди, но уже достигли 36 лет, то всё равно эту меру поддержки получают. 43 семьи сегодня получат эти сертификаты».

Таким образом, всего в 2023 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 126 семей.