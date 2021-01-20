В 2023 году в Мурманском аэропорту должны открыть новый терминал, оборудованный телескопическими трапами

После строительства нового здания вокзала реконструкция должна начаться в старых помещениях. Предполагается, что они после завершения ремонта будут принимать пассажиров международных рейсов.

Три миллиона гостей и жителей Заполярья с таким потоком в год сможет справиться обновленная воздушная гавань. В официальной группе аэропорта «ВКонтакте» даже выложили рендеры, как будет выглядеть новый терминал. Судя по изображениям, это здание современного архитектурного стиля, с прямыми углами, большими панорамными окнами и явной отсылкой к Арктической теме.