В 2023 году в Мурманской области из-за нарушения эксплуатации электрооборудования и печей произошло более 300 пожаров

В процессе беседы со школьниками сотрудница экстренного ведомства не только рассказала детям о работе региональной пресс-службы МЧС, но и о других профессиях ведомства, ответила на все интересующие ребят вопросы, а также не забыла напомнить о важных правилах безопасности и приборах, которые могут спасти жизни во время чрезвычайных происшествий.

Чтобы дети не повторяли ошибки взрослых в мурманской экобиблиотеке представитель пресс-службы регионального МЧС пообщалась с детьми и напомнили о правилах пожарной безопасности и своей работе.

В процессе беседы со школьниками сотрудница экстренного ведомства не только рассказала детям о работе региональной пресс-службы МЧС, но и о других профессиях ведомства, ответила на все интересующие ребят вопросы, а также не забыла напомнить о важных правилах безопасности и приборах, которые могут спасти жизни во время чрезвычайных происшествий.