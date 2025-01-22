В региональной Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области отчитались по состоянию аварийности на территории Мурманской области за 2024 год.

В период с 2018-го по 2024 год в регионе реализовывался проект «Безопасность дорожного движения в Мурманской области». Благодаря ему удалось значительно снизить число дорожно-транспортных происшествий и уменьшить количество жертв на дорогах. В частности, стало на 28% меньше ДТП, на 37% погибших и на 29% пострадавших.

Как отметил начальник регионального Управления Госавтоинспекции, основной причиной аварий по-прежнему остаётся несоблюдение скоростного режима, который не соответствует дорожным условиям.

Алексей Тарунин, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Он может ехать со скоростью 40-50 км/час, допустим, при ограничении в 60, но при этом дорожные условия требовали от него ещё меньшей скорости. Он выбрал скорость 40 км/час, а нужно было ещё меньше. И допустил занос, допустим, автомобиля, выезд на встречную полосу движения. И произошло столкновение транспортных средств».

Главной задачей было и остаётся снижение показателя смертности от ДТП. Профилактика здесь играет не последнюю роль. Инспекторы продолжают проводить уроки безопасности для детей и акции безопасного вождения для автолюбителей. Они регулярно напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и использовать светоотражатели. И по итогам 2024 года это принесло свои плоды.

Алексей Тарунин, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «В 2024 году ни один ребёнок на дорогах Мурманской области не погиб. Годом ранее, в 2023 году, к сожалению, четыре ребёнка погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей снизилось по сравнению с 2023 годом незначительно, но снизилось. Если говорить о сезонных особенностях, то традиционно в летний период статистику дорожно-транспортных происшествий усугубили мотоциклисты, в том числе владельцы байков, неподлежащих регистрации в Госавтоинспекции. Мотоциклистов в Заполярье стало больше, а вместе с этим и аварий с их участием. За прошлый год в ДТП с двухколесным транспортом погибли пять человек».

Алексей Тарунин, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «К сожалению, родители покупают их для своих детей, зачастую сами взрослые пользуются такими транспортными средствами, которые не подлежат регистрации Госавтоинспекции и, в принципе, не должны выезжать на дороги общего пользования. Это тоже проблема, таких мотоциклов становится всё больше и больше, они тоже негативным образом повлияли на эту ситуацию».

Большой вклад в выявление нарушений на дорогах внесло развитие комплексов автоматической фото- и видеофиксации правонарушений. На территории области работает 124 таких точки, которые за прошлый год зафиксировали более миллиона нарушений. Чаще всего водителям приходят штрафы за несоблюдение скоростного режима, но есть и новое направление – не пристегнутый ремень безопасности. Остаются серьёзной угрозой водители, севшие за руль нетрезвыми.

Алексей Тарунин, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «Количество погибших по вине или с участием водителей в нетрезвом состоянии увеличилось по сравнению с 2023 годом. Было несколько таких серьёзных ДТП, в которых погибли до трёх человек, а некоторые из них были по вине водителя в состоянии опьянения».

А вот ДТП с участием автобусов в регионе стало на треть меньше.

В январе 2025 года ситуация на дорогах региона осложнилась температурными перепадами. Гололёд, метели и снежная каша затрудняют движение транспорта и провоцирует аварии на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов в этот период проявлять максимальную бдительность.