В 2024 году нуждающиеся в жилье мурманчане получат долгожданные ключи от новых квартир

Четверо будущих жильцов дома на улице Успенского проверили ход строительства вместе с главой администрацией города.

Ещё в конце сентября здесь заливали фундамент, а сегодня строители уже возводят стены первого этажа. Темпы строительства дома на улице Успенского впечатляют, а подрядчик планирует сдать его уже в следующем году.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Вопрос расселения аварийного жилья – это наш безусловный приоритет. По дому на улице Бредова у нас уже строительные работы завершились. Сейчас идёт внутренняя отделка и мы до Нового года рассчитываем ключи людям выдать. А здесь более сложный, более крупный объект. На улице Успенского дом возводим на 128 квартир. Строительство завершится в следующем году».

Это будет 4-этажное здание, квартиры в котором так же достанутся жителям аварийных домов или детям-сиротам. Рядом с домом будет обустроена необходимая инфраструктура: расположат парковку на 50 мест, а также детскую и спортивную площадки.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Важно, чтобы люди видели, поэтому сегодня я их позвал на объект, чтобы они своими глазами убедились, как строится их дом. Люди довольны».

Александр Росликов из деревянного дома переселился в маневренный фонд и шесть лет ждал заветного звонка. Будущий житель новостройки счастлив, что скоро получит заветные ключи от долгожданной квартиры.

Александр Росликов, будущий житель строящегося дома на улице Успенского: «Рад. У меня семья всё-таки разрастается. Уже и ребёнок появился, он уже ходит и говорит: «Хочу свою комнату». А сейчас мы живём в однокомнатной квартире».

Ключи от своих квартир будущие жители дома на улице Успенского получат под новый - 2025 год.