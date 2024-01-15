В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов

Преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть своё дело – одной из популярных мер поддержки прошлого года стало заключение социального контракта. Например, ветеринарный врач из Снежногорска исполнила сою давнюю мечту и теперь принимает пушистых пациентов в новом ветеринарном кабинете.

Судьба у годовалого пса Михаила печальная: он остался без любящей хозяйки, но попал в руки зооволонтёров. Пока Мише подыскивают дом, пришла пора важной операции. За её проведением Наталья, у которой временно проживает собака, обратилась в новую ветеринарную клинику Снежногорска.

Наталья Цыганкова, зооволонтёр, общественный инспектор в области обращения с животными при Росприроднадзоре Мурманской области, г. Снежногорск: «Мы оказались в этом прекрасном веткабинете случайно: проходили мимо и увидели. Были поражены такому радушному приёмы. Нам сразу была назначена операция, она прошла великолепно. Переживала больше я, как зооволонтёр, приведшая собаку «.

Кабинет работает по предварительной записи, но пациентов с радостью принимают и в порядке живой очереди. Спектр услуг довольно широкий.

Аида Ахмедханова, врач-ветеринар общей практики ветеринарной клиники «Снежок», г. Снежногорск: «Тут можно сделать лабораторные исследования, УЗИ-исследования. Также на грант я закупила стационар – он оборудован температурным режимом, чтобы после операции животное было под наблюдением».

Полноценно работает ветстанция всего месяц, а вот планы у Аиды Ахмедхановой об открытии лечебного заведения зрели ещё с 2012 года, когда вместе с мужем-военнослужащим они перебрались на Север. И вот, спустя десяток лет, мечта наконец-то исполнилась. Начать дело помог грант «Губернаторский стартап» и мера поддержки - социальный контракт. Максимальная сумма поддержки по последнему 350 тысяч рублей.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Можно взять на абсолютно любое дело, но в обязательном порядке нужно составить бизнес-план, чётко отчитываться по бизнес-плану».

Аида Ахмедханова, врач-ветеринар общей практики ветеринарной клиники «Снежок», г. Снежногорск: «Решила попытать своё счастье, подала заявку. Честно говоря, даже не думала, что получится, но все получилось».

В прошлом году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контракта, более половины из них – на открытие своего дела. В этом году сумму из бюджета на данную меру поддержки планируют увеличить. Однако теперь для получения выплаты придётся ещё и пройти тестирование для определения уровня предпринимательских способностей, либо будущим предпринимателям предложат обучение в центре «Мой бизнес». Отметим, одна из программ стартует уже ближайшее время.

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Человек, который открывает бизнес, должен понимать риски, какие налоги придётся платить, как распоряжаться деньгами - иметь финансовую грамотность».

В среднем в минувшем году жители области получали поддержку в размере 92 тысяч рублей на поиск работы, 260 тысяч рублей – на осуществление предпринимательской деятельности и 77 тысяч рублей – на преодоление трудной жизненной ситуации. В этом году планируется заключить 1040 соцконтрактов, на реализацию этих целей в региональном бюджете предусмотрено почти 265 млн рублей.