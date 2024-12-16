В 2025 году ЕГЭ будут сдавать почти 3 тысячи выпускников школ Мурманской области

Основной государственный экзамен в 2024/2025 учебном году будут сдавать около 8 тысяч выпускников девятых классов школ региона, единый государственный экзамен - почти 3 тысячи одиннадцатиклассников.

Как и ранее, дети сдают два обязательных предмета (русский язык и математику). На ОГЭ потребуется сдать ещё два экзамена по предметам на выбор, на ЕГЭ количество экзаменов по выбору определяет сам выпускник.

Всего предметов 15.

Сейчас в регионе начата подготовка к проведению государственной итоговой аттестации.