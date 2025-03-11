В 2025 году из жилья, признанного непригодным для проживания, планируется расселить 460 жителей нашего региона

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на расселение аварийных домов Мурманской области в этом году выделено 967 млн рублей.

Оператором программы выступает Фонд развития территорий.

В 2019 году началась реализация национального проекта «Жильё и городская среда», за шесть лет на эти цели было выделено 7 млрд рублей. Благодаря этому из аварийного жилого фонда региона было расселено около 4 тысяч человек.

Несомненно, этому способствует и возродившееся в Мурманской области жилищное строительство, за последние два года было возведено шесть многоквартирных домов.

В 2025 году из жилья, признанного непригодным для проживания, планируется расселить 460 человек, часть северян переедут в новые многоквартирные дома.