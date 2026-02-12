В 2025 году Мурманская область приняла на 54,5% больше зарубежных гостей

Наш регион в 2025 году показал рекордные темпы роста по притоку интуристов, чем годом ранее. Об этом сообщили в Центре стратегических разработок со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечают эксперты, каждый 50-й интурист, приехавший в Россию, отправляется в Арктическую зону и регионы Русского Севера.

В 2025 году было совершено 2,7 млн поездок, то есть 3% всех турпоездок по стране. Согласно исследованию, Мурманская область также вошла в число наиболее популярных направлений Серебряного ожерелья России, по которому в 2025 году путешествовал почти каждый пятый из всех иностранных туристов.