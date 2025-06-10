В 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 18 объектов образования:13 школ, два детских сада и три колледжа

Общий объём финансирования превышает 1 млрд 900 миллионов рублей. Это средства из федерального, областного и муниципальных бюджетов.

Уже активно ведутся работы по капремонту в двух детских садах Мурманска, в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском строительном колледже и Мончегорском политехническом колледже.

Кроме того, продолжаются масштабные работы по обновлению 13 школ, четыре из них расположены в областном центре, а также в Кировске, Заполярном, Мончегорске, Снежногорске, Видяево, Высоком, Верхнетуломском, Лодейном и Протоках.

Как рассказали в профильном ведомстве, до 2027 года всего в регионе будут капитально отремонтированы 48 зданий образовательных организаций.