В 2025 году в рамках реализации проекта «Работа рядом» в регионе было создано более 8 тысяч рабочих мест

В первую очередь воспользовались ими молодые люди и только 141 пенсионер.

Губернатор потребовал создать максимально благоприятные условия для людей старшего возраста, которые нуждаются в дополнительном заработке. При этом не лишая их других социальных выплат и льгот.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно увеличение трудоустройства пенсионеров благодаря проекту «Северное долголетие». Здесь я хотел бы, чтобы министр доложил подробно, как эти сложности преодолены».

Ответ министра губернатора не удовлетворил. Профильному ведомству поручено до конца недели устранить недоработки.

Напомним, в нашей области реализуется губернаторский проект «Северное долголетие», который направлен на создание комфортной жизни для северян «серебряного возраста».

